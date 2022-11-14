陳女於台中榮總復健近4個月，14日再傳好消息，將於20日出院返家。（家屬提供／潘虹恩台中傳真）

台中市龍井區6月發生一起移工肇逃車禍，6位移工駕車闖紅燈撞上28歲陳姓女騎士，致陳女重度昏迷、全身多處骨折。陳女於8月傳出「清醒」的好消息，後於台中榮總積極復健，14日再傳出好消息，將於20日出院返家；陳母表示，女兒平安回到身邊已很滿足，但仍希望政府可以重視外籍移工在台犯案的議題。

陳母14日受訪表示，女兒平安健康的回到身邊已很滿足，但事件發生至今，政府仍然無所作為，「一切就像看不到一樣」，又氣憤又無奈；陳母表示，政府引進外籍移工法律上卻無相關配套措施，許多法律條例都無法適用於外籍移工在台灣犯案，最終仍得由國人自行承擔，盼政府能對法令作出調整。

陳女原將於6月底披上白紗與愛情長跑的男友結婚，是準新娘身分，未料6月2日下午騎車行經中華路三段與中山中路二段口時，遭到阮姓移工駕車闖紅燈撞擊，導致全身多處骨折、昏迷指數6。

當下6名移工全棄車逃跑，事後陸續遭警方逮捕，駕駛阮男表示，案發當天要回住所，沒注意燈號不慎撞傷女騎士，感到相當後悔；台中地院於10月開庭，將阮姓移工依肇事逃逸等罪處以1年6月刑期，刑滿後驅逐出境。

對於阮姓移工只判處1年6個月刑期，陳母表示「刑期這麼短也沒什麼意義，乾脆不要關直接送回去」。陳母指出，目前刑事已告一段落，接下來將開始進行民事訴訟的部分，不過也只能聽天由命，女兒得知要請律師時還向她表示「我受傷都已經很可憐了，還要請律師跟他打？」

陳母說，女兒復健順利，雖然穿衣盥洗時還是需要在一旁稍微協助，但已能自己走路、吃飯、如廁等，醫生也稱女兒是「天選之人」。她表示，女兒相當期待20日出院，後續復健的療程則會再和醫生討論；陳女也受訪表示「很久沒有回家了、很想家」。