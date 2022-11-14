中國國家主席習近平今日（14日）下午與美國總統拜登在印尼峇里島會晤。這是拜登上任後，中美領導人的首次面對面會談。習近平在會面開場致辭時稱，他願就中美關係、戰略性問題，以及重大全球問題與拜登坦誠交換意見，令兩國關係重回正軌。拜登則稱美中可控制分歧、防止衝突，並在氣候等領域合作。

據《央視新聞》報導，習近平指出，中美兩國從接觸、建交走到今天，歷經50多年風風雨雨，有得也有失，有經驗也有教訓。歷史是最好的教科書，中美應該以史為鑑、面向未來。

習近平說，當前中美關係面臨的局面不符合兩國和兩國人民根本利益，也不符合國際社會期待。他與拜登作為兩個大國的領導人，要起到把舵定向的作用，應該為兩國關係找到正確的發展方向，推動中美關係向上提升。政治家要思考和明確本國的發展方向，也要思考和明確同他國、同世界的相處之道。

習近平強調，當前時代之變正以前所未有的方式展開，人類社會面臨前所未有的挑戰，世界站在十字路口。何去何從？中美關心，世界各國都關心。國際社會普遍期待中美處理好彼此關係。他與拜登的會晤舉世矚目，應該同各國一道，為世界和平增強希望，為全球穩定增加信心，為共同發展增添動力。他願拜登就中美關係中的戰略性問題以及重大全球和地區問題一如既往地坦誠深入交換看法。他期待同拜登共同努力，推動中美關係重回健康穩定發展軌道。

外媒報導指出，拜登表示很高興與習近平見面，他認為美中可分擔責任，管理兩國之間的分歧，防止競爭變成任何衝突，並在需要中美合作、具緊迫性的全球問題上找到共同努力的方法。世界期待美中在應對氣候變化、糧食短缺等全球挑戰上發揮關鍵作用，如果中國希望，美國隨時準備在這些領域展開合作。

兩人各自致辭後，會晤隨即以閉門形式展開。據事前公布，雙方將聚焦於深化溝通、防止衝突，並在利益一致的領域尋求合作，其中會專門針對台海、俄烏、北韓、貿易，以及人權等一系列議題進行交流。美方官員透露，會晤可能長達數個小時，雙方預計不會達成具體協議，也不會發表聯合聲明。