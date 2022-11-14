逐桌拜票的高揚凱，見到蔣萬安太太石舫亘也到現場拉票，當他看到挺著大肚子的蔣太太在擁擠人群中移動頗為危險，他連忙跑到蔣太太身邊，和立委林奕華一左一右護衛著蔣太太。（高揚凱競辦提供／游念育台北傳真）

國民黨台北市大安、文山區市議員候選人9號高揚凱，具備愛心、貼心的性格，與市長候選人蔣萬安一樣散發陽光特質，是具親和力的候選人，兩人不僅對北市的政見主張及未來願景趨近，在競選過程更情義相挺，實為未來大安、文山區拚建設、拚翻新的府會最佳拍檔。

高揚凱指出，不久前在學生家長社團的一項餐會活動，原本在逐桌拜票的高揚凱，見到蔣萬安太太石舫亘也到現場拉票，當他看到挺著大肚子的蔣太太在擁擠人群中移動頗為危險，他連忙跑到蔣太太身邊，和立委林奕華一左一右護衛著蔣太太。

高揚凱也幫忙逐桌高喊，「各位好朋友，蔣萬安的牽手親自來向您拜託」整場拜票下來，專注的他渾然不覺自己的滿身大汗。高揚凱勤跑基層活動，每遇坐輪椅或行動不便的長輩，他總是蹲下來仔細聆聽長輩的建議、叮嚀和加油打氣，他也會適時放大聲量，確保與長輩溝通無礙，這個貼心的動作被媒體戲稱為「揚凱蹲」，也成為他的一項標誌，讓競爭白熱化的選戰增添溫馨的一面。

高揚凱充滿愛心，這在他與寵物貓「小黑」的互動中表露無遺，高揚凱說，小黑原本是一隻流浪貓，收養近10年，現在已經是一隻14歲的老貓，自去年底開始，小黑出現慢性腎衰竭現象，他和太太每天都要為小黑打針輸液。

高揚凱說，高揚凱在外跑行程哪怕再晚再累，回到家第一件事就是幫小黑注射；對他來說，生命無大小貴賤之分，都應受尊重與照顧，他說，「對我們而言，小黑可能只是一隻寵物，但對小黑而言，我們可就是他的全部」。

正如前總統馬英九公開對鄉親推薦高揚凱所說，「揚凱是我的好厝邊，也是鄉親的好子弟，他忠厚老實、誠懇實在，不投機取巧、不愛表演作秀，這個在地的優秀人才高揚凱，是值得鄉親父老信賴的市議員最佳人選。」

在選舉最後階段，高揚凱請在地鄉親搶救在地子弟，每戶至少留1票給年輕的新人9號高揚凱，只要集中搶救他，國民黨就可8席全上、八仙都過海。