無黨籍桃園市長候選人鄭寶清。（取自鄭寶清臉書）

無黨籍桃園市長候選人鄭寶清今（14）日在臉書披露，根據「2022年桃園市選民對市長候選人支持度、城市治理及永續發展」，此民調由台北商業大學資訊與決策科學所王育瑩碩士、張瑞雄教授、王亦凡教授於11月11日公布：鄭寶清31.0%，鄭運鵬30.3%，張善政27.4%，賴香伶3.1%，8.2%的人尚未決定。

鄭寶清指出，調查來源乃透過網路各大社群平台(Line、Facebook、Instagram)的政治人物粉絲專頁、桃園各地大學或組織團體及電話簡訊，來發放Google表單的電子調查問卷，並探討其調查樣本的數據結果，據以提出該項研究的發現，作為後續研究之建議。

鄭寶清表示，此研究調查預測之實證結果，第一名為鄭A(鄭寶清)候選人，佔比率為31.0%，計有332人投票數；第二名為鄭B(鄭運鵬)候選人，佔比率為30.3%，計有324人投票數；第三名為張候選人，佔比率為27.4%，計有293人投票數；第四名為賴候選人，佔比率為3.1%，計有33人投票數；而有8.2%的人尚未決定支持的候選人。

鄭寶清強調，2022年桃園市選民投票給市長候選人的影響關鍵，來自於候選人政見說明，是否有考量到城市的未來永續策略發展方案，其對於城市經濟、社會、生態等方面的治理規劃，是否有符合永續發展的國際趨勢，此問卷發布於各大社群媒體，故接觸者多會使用手機的年輕族群，是很重要的參考方向。

鄭寶清最後與支持者說，絕對要對他有信心，「相信寶清，用力幫忙寶清拉票，我絕對會贏下這場選仗，帶領桃園人迎向美好的幸福未來！」