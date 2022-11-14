財政部今舉辦促參新紀元啟動儀式，行政院長蘇貞昌表示，促參法施行迄今已22年，感謝民間企業願意信任政府，投資金額高達近9300億元，為國家完成許多重大建設，並創造16萬個工作機會，同時節省政府財政支出逾1兆6千多億元，而促參法修法正在三讀階段，將改得更合理、有效率，增加參與誘因，更凝聚民間投資。

蘇貞昌表示，促參法施行迄今已22年，而獎勵民間參與公共建設的金擘獎也已設立20年，這20年來感謝民間企業願意信任政府，投資金額高達近9千3百億元，為國家完成許多重大建設，並創造16萬個工作機會，同時亦節省政府財政支出逾1兆6千多億元，績效卓著。

蘇貞昌指出，參與促參的民間企業在推動公共建設的過程中，扛下許多困難，政府都有看見，幸賴民間與政府共同努力，臺灣如今才有如此大的進步，因此蔡英文總統和他今日特別到場，並由總統頒發感謝狀，以表達對多年來積極運用促參模式投入公共建設的22家民間企業團隊的感謝與重視。

蘇貞昌表示，為優化民間參與公共建設投資環境，行政院會已於今（2022）年2月通過財政部擬具的促參法部分條文修正草案，並已函請立法院審議，目前立法院財政委員會已初審通過，刻正進行二、三讀；未來三讀通過後，促參法可望升級為2.0版，將可優化民間參與公共建設投資環境，並加速國內公共建設的推動及提供優質公共服務。

蘇貞昌強調，為讓民間企業積極投入國內重大公共建設，發揮公私協力的綜效，他一直交代蘇建榮應設計各種條件與辦法，優化臺灣投資環境，使民間企業於投資後皆能獲取合理利潤，以增加其參與公共建設的誘因及意願，進而共創政府與民間雙贏局面，同時亦應避免圈地圖利等不法情事發生。