美國10月消費者物價指數（CPI）漲幅意外降溫，點燃投資人樂觀預期聯準會（Fed）可能提早結束升息循環的預期，但Fed理事華勒（Christopher Waller）潑市場冷水，指抗通膨仍有長路要走，美元指數受此支撐止跌回穩。

上周急貶的美元指數周一反彈0.5％，來到106.82，對主要貨幣全面上漲，對歐元與英鎊升值0.3％，對日圓則強彈1％，重新站上140日圓大關。

華勒是在參加雪梨由瑞銀主辦的活動時做以上表示。他說，上月CPI漲幅縮小就會促使Fed考慮結束升息，這是投資人的過度聯想。

華勒指出，「市場似乎已過度反應，投資人應該要深呼吸冷靜下來，升息還有一段路要走。」

美國上周四公布10月核心CPI分別月增0.3％與年增6.3％，雙雙低於市場預期，投資人預估通膨將持續降溫，進而讓Fed結束升息。

華勒認為，Fed要等到看到通膨確實降下來的更多證據後才會開始考慮停止升息，因為過去一年來曾有幾次原本通膨看似已經放緩，但後來卻又往上飆。

Fed本月初決議再升3碼，是連續第四個會期升息3碼，聯邦基金利率來到3.75至4％的區間。Fed激進升息的目的是透過拉高借貸成本來抑制需求，進而壓低通膨。

金融市場7、8月時也曾因出現預期Fed將放緩升息而大漲，此一情況並非Fed所樂見，因為金融市場上漲會刺激內需與美國經濟成長，反而不利通膨降溫。Fed主席鮑爾8月底還被迫重擬演講稿，向投資人強調Fed抗通膨的升息策略不會改變。

華勒表示，上周的市場反應與7月的情況極為相似，這讓他感到不安，「即便10月通膨有所下滑，但為了成功控制通膨，Fed仍有必要持續升息。」

11月決策例會之後Fed多名官員表態會在下個月例會支持將升息幅度縮至2碼，華勒對此也持開放的態度，他並強調，Fed著重的是升息循環的利率高點，而非每次的升息幅度。