好萊塢巨星小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）因《復仇者》系列電影中「鋼鐵人」一角再度翻紅，成為全球影迷心目中的英雄，隨著2019年的電影《復仇者聯盟：終局之戰》播出，他演出的鋼鐵人在電影中落幕，他也告別漫威系列電影；近期小勞勃道尼頂著平頭造型現身，驚呆一票網友，被港媒形容瞬間衰老10歲，還撞臉一位香港演員。

日前「第37屆搖滾名人堂年度頒獎典禮」在美國舉行，小勞勃道尼受邀出席，紅毯上他穿著藍色西裝，臉上依舊是特色的漸層眼鏡，不過今年57歲的小勞勃道尼突然改變髮型，頂著一顆閃亮的光頭現身，加上他仍有鬍渣，一下看起來蒼老了不少，據傳這造型是為他主演的迷你影集「The Sympathizer」所打造，港媒形容像是瞬間老了10歲，且意外發現這造型與香港的男演員李成昌有幾分相似。

HELLO BALD ROBERT DOWNEY JR pic.twitter.com/55ZMR4hxzt — anne ✰ (@rdjsfilms) November 5, 2022

65歲的香港男演員李成昌比小勞勃道尼大上8歲，李成昌曾岀演不少角色，近年擔任演員訓練班的導師，一邊教學一邊也沒有放棄演戲，仍然參演許多作品，身體相當不錯，李成昌時常以光頭造型示人，他早期也是有頭髮，只是二十幾歲後掉髮太嚴重，一度戴上假髮，後來索性以光頭形象演戲。

小勞勃道尼日前在社群平台上曬出影片，他因為工作需要剃髮，於是讓兩個兒子為他服務，只見兩個孩子本來在專心雕刻南瓜，接著他拿出五項工具給兒子選擇，小兒子拿著電動剃刀為他理髮，小勞勃道尼貼心歪頭好讓身高不夠高的孩子碰到頭髮，最後他變成一顆光頭，還讓孩子們在他的頭上作畫，變成人體南瓜頭，超有愛的父子互動狂吸粉絲按讚。