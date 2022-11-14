國民黨高雄市長候選人柯志恩與江啟臣今（14）日晚間在大旗美地區進行車隊掃街拜票， 在宣傳車上憂心討論當地選情，不禁說出真心話。

江啟臣說「這裡(美濃)以前都藍的！」柯志恩無奈表示，「真的是，這是以前最藍的地方，現在這樣」，江啟臣無奈地回應，「以前這客家都是藍的啊！」柯志恩也認為「都是藍的，現在你看這樣，原住民也都是藍的，現在也都不行了，20年沒有執政，都去了了！.」

柯志恩今（14 ）日起「繞著高雄跑」車掃行程展開，首日從大旗美區出發，一邊車掃催票，一邊化身觀光代言人。她說，期待南橫開通後，推動山城漫遊，振興甲仙、六龜觀光，吸引更多遊客過夜，帶動地方商家生意活絡。

柯志恩今公布「繞著高雄跑」車掃路線，包括下午2時六龜街講（新寮土地公廟：六龜區三民路）、下午3時10甲仙街講（甲仙區文化路和安街口）、下午3時50分杉林街講（杉林農會對面：山仙路）、下午4時40分內門街講（南海紫竹寺）、晚間7時30分美濃天后宮廟口開講。