SKM Park Outlets高雄草衙星光耶誕城浪漫飄雪。（SKM Park提供）

SKM Park Outlets引進全台唯一兩大耶誕樹，首座7米高雪花泡泡樹 、星光耶誕樹登場。（SKM Park提供）

新光三越台南新天地耶誕城燈光秀。（新光三越提供）

新光三越台南新天地彩虹玻璃屋。（新光三越提供）

新竹、台南及高雄百貨耶誕裝置、點燈儀式搶先開跑，打造夢幻系的雪國打卡聖地，享受白雪繽紛的浪漫佈景，不用去歐洲也能體驗一波。

SKM Park Outlets高雄草衙星光耶誕城，今年以「精靈系打卡勝地」為主題，打造全台獨家雪花泡泡樹、星光耶誕樹，燦爛燈海、麋幻森林，及璀璨光廊等裝置藝術。其中全台首座7米高的「雪花泡泡樹」，外型以花開雕塑呈現，每日不斷降落充滿煙霧的泡泡，搭配每半小時的聲光秀，帶來沉浸式感官互動體驗，沿街還有耶誕限定的叮叮電車穿梭，彷彿置身歐洲童話小鎮。

11月19日起每周五、六、日，於SKM Park Outlets館內耶誕裝置合照，分享IG限動＋標記官方IG粉專，可兌換熊熊髮箍乙個。

新竹Big City遠東巨城購物中心，日前（12日）舉行年度耶誕樹點燈儀式，15米高的耶誕樹繫上紅色蝴蝶結，搭配漫天燈海，及巨型耶誕花圈，為後疫情時代帶來溫暖節慶氛圍；室內2F迴廊的另一亮點，則是全台百貨零售首次結合科技與藝術的「次世代顯示耶誕廊道體驗區」，透過3種功能顯示器展示，將視覺、聽覺、互動體驗一次到位。

新光三越台南新天地，推出台南最美耶誕裝置「流金夢境北歐雪國耶誕」，本次以13米高的香檳金色系，打造希望之樹，再加入環境永續發展概念，使用2噸回收寶特瓶、10萬顆節能燈泡製作，目前已吸引萬人造訪，不用去歐洲也能體驗下雪的浪漫，每周五、六、日晚間並推出夢幻雪花秀。