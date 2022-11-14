新北市府與建商合作應用新北節能E管家系統，導入智慧節能設計，達到節能減碳效果，目標2050年成為淨零碳排城市，新北議員金瑞龍也爭取中和安邦青年社會住宅導入節能E管家，打造零碳智慧宅。

金瑞龍說，新北中和的安邦青年社宅預計明年9月完工，他會持續監督、顧好品質，並爭取導入新北節能E管家系統，藉由智慧節能監控讓住戶達到節電效果，既能節省荷包，同時又能往淨零碳排目標邁進。

金瑞龍提到，日前他提案並成功爭取到的中和莒光路公路人員訓練所中山路教練場興建社宅一案，未來也將爭取導入節能E管家系統。

新北市環保局副局長朱益君表示，新北節能E管家採用AI人工智慧、IoT物聯網及Big Data大數據等技術，目前已有超過119個社區導入及應用；環保局指出，節能E管家透過即時改善設備故障，或排除用電異常等方式，將用電效能予以提升，達到節能減碳效果。

金瑞龍強調，高房價、低所得是現在年輕人普遍面臨到的狀況，唯有提供大部分人都能負擔得起的住屋，並減輕租屋負擔，才能真正落實居住正義，未來中和會陸續興建莒光安居、德光安居、民富安居、德穗安居等4處社宅，也都會爭取導入新北節能E管家，將新北中和打造成年輕人的宜居城市。