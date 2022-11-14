國民黨台北市長候選人蔣萬安（前排右三）、台中市長候選人盧秀燕（前排右二）、新北市長候選人侯友宜（前排左三）14日同台出席「陽光力量－讓台灣更有力」價值宣講活動，藉由侯、盧的優秀施政經驗，向台北市民推薦蔣萬安。（黃世麒攝）

選戰倒數12天，台北市長候選人蔣萬安今日晚間舉辦「陽光力量 讓台灣更有力」價值宣講活動，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕也驚喜現身。（楊亞璇攝）

選戰倒數12天，台北市長候選人蔣萬安今日晚間舉辦「陽光力量 讓台灣更有力」價值宣講活動，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕也驚喜現身。媒體詢問2大母雞合體，台北是否穩了？蔣萬安指出，選票還在選民手上，拚搏到最後一刻。

今天侯友宜、盧秀燕與蔣萬安同台，現場湧入上百名支持者，猶如小型造勢氣勢。侯、盧、蔣一同接受媒體聯訪。盧秀燕表示，她今天專門上來為蔣萬安上來的，因為選舉腳步逼近了，首都選舉也很重要，她跟侯友宜，其實我們自己選舉也非常忙碌，但還是擠出一點時間跟萬安合體加油打氣。

侯友宜指出，蔣萬安跟新北市其實是一個共同生活圈，新北跟台北一定要共好，尤其今天特別跟盧秀燕一起見面給蔣萬安加油，希望蔣萬安順利當選，讓台北新北創造大台北的光榮、跟台中一起並肩作戰，希望3市共好，然後台灣會更好。

蔣萬安說，兩周前盧秀燕來開箱市民基地，特別跟他講說，「選票還在選民手上」，現在還剩下12天，對他來講就是戰戰兢兢、如履薄冰、不敢大意、毫不鬆懈，拚搏到最後一刻，每一天都比前一天更努力，更勤奮、更謙卑，持續勤走基層，爭取市民認同。

而蔣萬安在致詞時提到，怕台北市被黑洞吞噬，又提黃珊珊競選台北市議員時，提出民生汐止線要趕快興建，結果當副市長後沒有據理力爭。

蔣萬安受訪時重申，過去這幾年台北市民感受很深刻，不論是人口外流嚴重、商圈沒落，還有相關市民期待的公共建設，都沒辦法如期完成，接下來他一定盡最大力量，完成市民朋友所期待的公共建設，提出更精緻化的市政服務。