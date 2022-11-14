電影《流麻溝十五號》在這段時間成為不大不小的話題，這與民進黨台北市長參選人陳時中，在電視辨論會上特意宣傳此片有關。包括陳時中在內，多數人僅以為這部電影又是「國民黨打壓異己」的歷史，卻殊不知那些「異己」與政治犯，立場明確偏向中共那一方，期待台灣被染上赤色。換言之，這是一部以「中共同路人」遭迫害，並誇大、虛構化的故事。

PTT資深用戶，外號「刀帥」的王宗偉碩士，長年研究國共內戰史與戒嚴時期白色恐怖事件。他說：「我們目前的社會氛圍相當矛盾，仇視在西門町街頭拿五星旗的統促團體，還以國家安全法調查侯漢廷、王炳忠、林明正；卻又同情1950年代的中共滲透者，否定當時蔣介石的反共決策。」

在《流麻溝十五號》的電影中，將1953年的「綠島再叛亂案」形容成綠島政治犯們，為了抵抗看守單位要求的「一人一事良心救國運動」，彼此串連，傳遞新聞或訊息，互相勉勵不向看守方屈服的，最終造成14人判死刑，多人遭關押的冤獄案件。

然而電影刻意忽略了這些政治犯，之所以敢與看守方對抗的核心原因：他們期望更強大的解放軍會來拯救他們。王宗偉曾經訪談過當年親歷此事的政治受難者蔡焜霖先生，他不諱言的表示，政治犯們看不起國民黨獄卒，因為共產黨更強大，很快就會來收拾掉台灣。當年有一首歌在綠島政治犯們當中傳唱，就是1950年10月1日在北京發表的《歌唱祖國》，其歌詞第1句就是「五星紅旗迎風飄揚」，其立場可見一般。此歌被大陸視為「第二國歌」，曾在北京奧運與北京冬奧都演唱過。王宗偉說：「《歌唱祖國》是《流麻溝十五號》的真正主題曲，卻被電影製作單位給隱去了。」

那麼，為何遠在台灣東南邊的綠島政治犯，會知道《歌唱祖國》?這與1952年的「南日島突擊戰」有關，南日島是福建外海的小島，離新竹僅140公里，是台灣海峽最近的地方。這場伏擊戰相當成功，國軍俘擄島上約800名中共黨政軍人員，然而後續處理卻相當差勁，把部分的中共被俘人員送去綠島關押，與原本就左派思想的政治犯關在同一處。王宗偉說：「原本的台籍左派政治犯，正苦共產黨老師來指導，結果下子，把正宗的中共文工團成員給送來，正好開始交流學習。」

因此綠島再叛亂事件，絕不是「傳傳紙條就被判死刑」這麼簡單，而是「紙條是在運作什麼？」在歷史上，朱元璋的紅巾軍用月餅傳遞「中秋十五殺韃子」，就是著名的「傳紙條造反」案例。當時的綠島看守單位就是從這個角度而斷定他們可能叛亂。事實上，民進黨政府天天將「提防認知作戰」掛在嘴邊，也是完全一樣的心態。

王宗偉最後說：「這其實又是一個台獨文創者『製造烈士』的工程，台獨的烈士太少，所以只能從白色恐怖那裡尋找題材，包括《返校》(源自光明報事件)，《她與他的澎湖灣》(源自713澎湖流亡學生事件)，然後再來就是這一齣。大眾應該也開始感到疲乏，尤其是民進黨政府目前的抗中保台，其實與當時的蔣介石也沒什麼不同，差別只在蔣介石下令處決他們，而民進黨政府是用口誅筆伐，要他們社會性死亡。」