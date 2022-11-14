明年7月新進公務員「個人專戶」的退撫新制上路，根據退撫基金最新精算報告，新進公教人員因另立基金，將使現有退撫基金提早5年，在2046年破產。對此，銓敘部今天表示，新制度對於退撫基金財務產生的影響，政府一定會負起撥補責任，公教人員不用擔心。

退撫基金近期發布的第八次精算報告顯示，因年改後挹注款增加等因素，退撫基金將可延後10年，至2051年破產，但因明年7月退撫新制上路，破產時間將提早5年，在2046年破產。

銓敘部表示，112年7月1日以後初任公教人員規劃建立新退撫制度，財務與現行退撫基金脫鉤，因此，未來初任公教人員將不再參加現行退撫基金，確實將對現行退撫基金的提撥收入造成影響。

不過，銓敘部強調，公教人員退撫制度主管機關（銓敘部與教育部）已配合初任公教人員新退撫制度法案的提出，分別在現行公教人員退撫法制將政府撥補責任明文入法，相關修正草案已分別由考試院及行政院函送立法院審議中，待三讀通過後，一定會依法逐年撥補。政府一定會負起責任，公教人員不用擔心。