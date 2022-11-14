峇里島當地時間今日(14)下午5時30分（台灣時間下午5時30分）舉行的「拜習會」於晚間8時48分正式畫下句點，為期大約3個小時，美國官員事前表示沒有設限時間；拜登、習近平兩人會晤前6分鐘分別致開場詞，隨後清場媒體離席，雙方開始閉門會談。外媒報導指出，會後美中雙方不會有具體政府發言，更不用預期發表聯合記者會。拜登目前正返回下榻飯店，稍後將召開記者會統一說明。

Hear what Biden and Xi said to each other in first meeting as heads of state. https://t.co/731iGGOvSx pic.twitter.com/weHKmzWEdd — CNN (@CNN) November 14, 2022

據白宮網站釋出的新聞稿，美中領導人拜登與習近平坦率地談到各自所在意的優先事項和期盼目的。拜登總統說，美國與中國大陸仍會繼續激烈競爭，包括投資美國國內，以增進實力，並與世界各地的盟友夥伴一起合作。

「拜登總統解釋說，美國將繼續與（中國大陸）展開激烈競爭，包括投資國內的實力來源，並與世界各地的盟友和夥伴共同努力。」

他重申，本次會議不應演變為衝突，並強調美中兩國，必須有責任感，保持開放的溝通管道。兩位領導人討論如何制定推進這些目標的原則與重要性，並由後續幕僚單位進一步完成這些目標。

此外強調，美國和中國大陸必須共同應對非關國界的各種挑戰，例如全球氣候變化、債務減免在內的全球宏觀經濟調控、健康安全與全球糧食安全。「這些問題都是國際社會所期待解決的」。兩位領袖同意授權給重要的高級官員，由他們繼續在重要問題上，保持雙向溝通並提出建設性工作。

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