烏克蘭總統澤倫斯基今天親訪剛從俄羅斯部隊手中收復的赫松市。克里姆林宮發言人則表示，赫松仍是俄國領土一部分。

法新社報導，烏克蘭的國旗重新在赫松市飄揚，親訪視察的澤倫斯基帶頭高唱烏克蘭國歌。

澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）提供的照片顯示，當烏克蘭藍黃色國旗在赫松市行政大樓旁冉冉升起時，澤倫斯基單手置於胸前，高唱烏克蘭國歌。

俄羅斯部隊11日撤離赫松市（Kherson）後，烏克蘭軍隊開始進入。赫松市是赫松州的行政中樞，地處戰略位置。

澤倫斯基說，「烏克蘭堅不可摧」，並大力讚揚烏克蘭軍隊擊退俄軍，收復赫松。

「這是俄羅斯聯邦對我們國家的所做所為，告訴全世界俄國可以摧毀我們。但我們大家，我們的武裝部隊、國家衛隊和情治單位已證明烏克蘭堅不可摧。」

對烏克蘭總統澤倫斯基前往視察，克里姆林宮今天堅稱，赫松仍是俄羅斯的一部分。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說：「我們不予置評。」但他說：「你明白，這塊土地是俄羅斯聯邦的一部分。」

澤倫斯基13日晚間演說表示，烏克蘭部隊已收復赫松市，並在當地再發現數百件俄軍戰爭罪行的證據。

俄軍長達數月的占領終於結束，赫松市的烏克蘭居民如釋重負。

赫松市是莫斯科2月派兵入侵烏克蘭後，首個落入俄軍手中的大城。

赫松州位於重要戰略位置，往西可達黑海，往東可通亞述海。全面收復赫松市為烏克蘭奪回通往整個赫松州的門戶。

赫松州是克里姆林宮9月宣布兼併，納入俄國的4個地區之一。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）曾誓言不惜動用一切手段，捍衛這些地區，防止落入烏軍手中。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1111114