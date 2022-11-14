由於東北季風減弱但水氣仍多，明（15）日北部及東北部天氣較涼，北海岸及花東地區有局部大雨機率。氣象主播戴立綱說明，微弱東北風影響到周三（16日）清晨，東北季風到了下周日（20日）會再度增強，東半部開始轉雨，下周一（21日）氣溫再度下降。

氣象局表示，明天桃園以北、東半部地區、恆春半島及馬祖有局部短暫雨，東北部地區並有局部大雨，基隆北海岸、花、東地區則有局部較大雨勢發生的機率，中南部山區有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

氣溫方面變化不大，預測北部及東半部高溫約25至28度，中南部高溫可達30、31度，溫暖偏熱，日夜溫差較大。另外明天清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

氣象局分析明日降雨分布狀況。（翻攝自氣象局）

氣象局指出，周三東北季風減弱，桃園以北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，尤其東北部地區可能有局部大雨，基隆北海岸、花、東區並有局部較大雨勢發生的機率，中南部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周四、周五（17日、18日）水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅大台北山區及東半部地區有零星短暫雨；周六至下周一（19日至21日）水氣逐漸增多，大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。