在三商壽Q3單季虧轉盈，母集團三商（2905）第三季財報單季亦轉盈，歸屬母公司業主淨利達6.92億元，EPS 0.79元；累計前三季歸屬母公司業主仍有16.75億元淨損，每股虧損1.92元，相對上半年大幅收歛。

三商前三季合併營收1,885億4,083萬7千元，稅前淨損39億1,631萬4千元，本期淨損44億5,873萬1千元，歸屬於母公司業主淨損16億7,537萬3千元，基本每股虧損1.92元。