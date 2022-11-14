選前怎麼判讀人氣？九合一選舉藍綠週末大造勢，雖然綠媒做對照圖意圖營造民進黨人氣較旺，但媒體人陳揮文今(14日)在《新聞大白話》節目指出，綠造勢場沒把景福門封街，表示其實沒有多少人。雖然藍綠都是動員造勢，但看起來還是藍營板橋場的人比較多。而針對各家打著「封關」為名的民調，陳揮文強調，選前10天的15日才是封關前的最後一天，至少T台還會做一次台北市長民調，看這一次民調會比較準。

「來看這個拚場，一個是凱道(綠)，一個是板橋運動場(藍)。」陳揮文拿出報紙對照藍綠大造勢場，看起來好像(綠)這邊的人比較多，他這個是用障眼法，「障眼法厲害了，觀眾朋友看，這個是凱道的照片」他指出，上面是景福門，景福門其實是沒有封起來的。

陳揮文強調，「當你景福門沒有封起來的時候，其實就沒有多少人了。」你這個舞台其實不能靠總統府太近，你看起來人很多，其實人不多，因為他連景福門都沒有交管，景福門是可以通過的，你看上面這邊(有車流通行)。

「那我們來看這個板橋的畫面，這樣一比較，是板橋的人比較多啊！」陳揮文說，但板橋的人比較多，我(綠媒)不能告訴你啊，所以我就做處理，你看，國民黨的場子這樣子(拍人少的角度)，看起來好像民進黨人比較多？

陳揮文指出，因為這個是六都，所有國民黨六都縣市長提名人通通都到了，連(黨主席)朱立倫都到了，可以說是選前最大的一場。雖然下個禮拜才是黃金週，可是下個禮拜各個選將要回到自己的選區去衝刺，所以聯合大造勢是前天、11月12日。所以你看這一場(綠)為什麼都穿黃衣服？因為這是動員來的；那這張圖(藍)為什麼他們都戴一樣的帽子？也是動員來的。這跟以前2018韓國瑜的場子不一樣，「他們都花自己的啦！」

「還沒有封關啦，11月26日才投票，今天是選前10天嗎？不是嘛！」陳揮文強調，相信T台在封關前還有民調，因為TVBS上次做台北市長民調是辯論會那一天、11月5日。主持人錢子也附和：「還有一次」、「真的啊！」陳揮文：「那我們就鎖定那一次，用那一次看比較準。」