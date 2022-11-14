台北市長候選人蔣萬安今（14）日晚間舉辦「陽光力量 讓台灣更有力」價值宣講活動，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕也驚喜現身同台。（楊亞璇攝）

選戰倒數12天，台北市長候選人蔣萬安今（14）日晚間舉辦「陽光力量 讓台灣更有力」價值宣講活動，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕也驚喜現身同台。除了傳承「好好做事」父母官的經驗，也象徵未來「北北中」將共同展現陽光、正面力量。蔣萬安並宣示，為了台北，願意背負千斤萬擔，在未來的歲月裡，攜手市民一同趕走台北的黑暗，「1126，迎接陽光！」

蔣萬安大讚新北市政、台中市政的亮眼成績，先是細數盧秀燕市長上任3年多以來，有11項經濟指標拿到全國第一，並針對大家最重視的「後疫情時代經濟復甦」，推出「台中購物節」，促進了291億的消費金額，讓台中的商圈欣欣向榮。

蔣萬安提到，侯友宜則是用不到3年的時間，說服塭仔圳四千多家鐵皮工廠遷移，一口氣解決了40多年來難以克服的問題，甚至相較於台北捷運建設的延宕跳票，侯4年內完成三線通車，增加了26座捷運站。

蔣萬安表示，現在的台北市民，只能站在黑夜裡仰望遠處的月光，「但我們不要喪氣，因為月亮其實就是反射太陽的光，我們看得到月光，就一定有太陽，有太陽，就還有改變的希望」。

盧秀燕說，知道蔣萬安一定會當選，距離勝利的時間不遠，有大家的支持，相信蔣萬安一定會當選，但是她想問蔣萬安，他準備做好一個台北市長了嗎？他當選的第二天開始就必須上工，大家支持他、協助他，更應該關心他、幫忙他，上工第一天就能夠做好市長工作。盧秀燕指出，有三件事很重要，第一都市更新，第二是照顧來台北打拚的人，第三就是國際化。

蔣萬安競選辦公室則說，台北需要重新啟動，蔣萬安邀請國民黨現任兩位直轄市長、更是市政滿意度名列前茅的兩位現任市長，一同宣揚對市政的價值主張，就是希望共同讓陽光、正面力量，灑進這片逐漸被烏雲籠罩的土地，更要借鏡他們的治理成績、行政效率，以及愛民如子的精神，成為一名實實在在、為百姓做事的父母官，「蔣萬安一定會做到，侯市長、盧市長也認為蔣萬安能做到！」