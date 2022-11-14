民進黨新北市長候選人林佳龍今下午在立法委員沈發惠、議員陳永福、議員候選人陳乃瑜的陪同下，到深坑、坪林、石碇進行大車掃。（李奇叡攝）

民進黨新北市長候選人林佳龍今下午在立法委員沈發惠、議員陳永福、議員候選人陳乃瑜的陪同下，到深坑、坪林、石碇進行大車掃，也到石碇聖興宮、財神廟參香，他再批新北市長侯友宜在政見發表會上答非所問，聽不到人民聲音，並強調，他相信新北市民會選擇有愛心、有規畫能力的他。

林佳龍說，他的競選歌曲《新的新北市》裡面有提到新店、深坑、坪林這些地方，有一段甚至提到「深坑豆腐」，歌詞裡就是他在拜訪過程，對各地的體驗，他對歷史文化和在地特色特別重視，而新北市是有山有水好地方，特別是大文山區特別豐富，適合國際觀光客來近距離旅行，包括碧潭都非常有名，所以他就把各地特色都寫進這首歌，也希望把在地美食跟風景介紹進去。

提到政見發表會，林佳龍指出，市民最關心的第一個問題是要為恩恩討公道，這件事情呈現侯友宜的冷血無情，如果今天他是新北市長，一定會打一通電話給恩恩爸，來關心、傾聽，而且恩恩案不是單一事件，侯友宜對待所有市民都是相當殘忍的，包括被警察暴打的黃先生，還有許多被拆掉工廠的中小企業。

林佳龍提到，侯友宜講「好好做事」，還認為這就是自己的個人特色，連提問人發問是否會參選2024總統大選，侯友宜也顧左右而言他，不知所云、答非所問，「我們遇到一個聽不見人民聲音，不願意聽也聽不下去的市長」。

林佳龍批，侯友宜已經做了十二年，做那麼久又做不好，也無心要做滿四年，半年後就要落跑選總統，雖然今天不是辯論，他仍把握這36分鐘，去做出他與侯友宜兩人之間的對比，相信新北市民會選擇一個有愛心，有城市遠見跟規畫能力的人選，他會真正做到市民主義來落實在新北市。