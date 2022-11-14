九合一大選民調即將封關，各方機構的最後一版民調陸續出爐，無黨籍台北市長候選人黃珊珊的名次隨著機構單位不同而在二、三名游移。對此，媒體人逆風的烏鴉今（14）日就在臉書上爆出內幕，這樣在選舉前的封關民調，「看起來是進攻其實是防守的假民調」，同時更預測「得利的可能是蔣萬安」，引發討論。

逆風的烏鴉今日在臉書上PO出一篇「看起來是進攻其實是防守的假民調」的文章表示，「今天有兩間媒體各自發布了台北市長的封關民調。兩個民調結果，都是陳時中第一、蔣萬安第二，黃珊珊第三」，這讓他先質疑「這樣的民調到底是要操作什麼？」接著更分析，「直觀的看，做出這樣的民調，當然是想要反守為攻，讓自己在民調封關前站在選情的制高點，也是說就是為了發動反擊做準備。但直觀的看，不代表意義就是這樣。事實上，這是個防守而不是進攻的民調」。

逆風的烏鴉更說，「最近一些正經的民調，大概都呈現蔣萬安領先、陳時中第二、黃珊珊第三的趨勢。不過到底陳時中是不是穩坐第二，各方都有懷疑。而如果陳時中的支持者認為陳時中沒有當選機會，是有可能改投給黃珊珊的。所以這樣的民調，就是做給支持者看，讓他們不要改變投票意向的」。

逆風的烏鴉最後也提醒，「把民調做成這樣，是有可能適得其反的」。逆風的烏鴉坦言，在「可能」鞏固綠營支持者的同時，「陳時中領先」的民調，更可能喚起的是「不想讓陳時中當選」，也就是「討厭陳時中」選民的大團結，而把票集中在「可能打敗陳時中」的人身上：別忘了，歷次民調，陳時中的仇恨值都超過5成，是三個候選人當中最高的一個。於是，就可能把本來三分天下的局，弄成了部分棄保發酵，而得利的可能是蔣萬安。