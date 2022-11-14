大陸圍台軍演、歐洲能源危機，全球正爭奪天然氣船運輸，但政府僅有中油4艘自有LNG船。為防斷氣，已有立委喊出「國貨國運」。對此經濟部長王美花表示，已跨部會討論，本月底會對此提報告。中油方面指出，會朝國貨國運方向走，但是由公司去增建LNG船，還是租用國內航運業者船隻來達成，尚須研議。

中油目前擁有台達1到4號共4艘天然氣船，不過主要還是靠天然氣供貨商負責提運。立委林岱樺、楊瓊瓔連日來都關心國產天氣船不足危機。

林岱樺指出，全球共有600艘天然氣船，有1／4要運到歐洲去，我們沒有足夠的自主船隊與船員，未來如何防止國際LNG船不被搶單。楊瓊瓔也表示，淨零為世界趨勢，大家會爭奪天然氣，未來不僅是怎樣買天然氣，還要面臨海運市場變化。

她憂心，俄烏戰爭後，歐洲國家能源短缺後，現在運輸船訂單超滿，中國、南韓造船巨擘紛紛要增產LNG船。而我們高度仰賴租用外籍船，氣源要如何穩定供應？ 因此要求天然氣得「國貨國運」，滿足民生與工業需求。

王美花回應，經濟部已與交通部交換意見，這個月底就會有提報告，但這涉及一些問題以及誰來蓋等，是不是朝這個方向，正在研究中。

但中油對此表示，會朝國貨國運方向去走，只是是由公司再增建LNG船，還是租用國內其他航運業者船隻，需要研議。

中油目前天然氣購買方式有DES(船上交貨)以及FOB(離岸價)兩種，前者指的是賣方負責運氣到買方指定接收站處，後者則是賣方在出口碼頭，按照LNG價格交貨，需由買家自行派船運回。中油FOB購氣合約目前不到1成，也就是說，9成是由天然氣供貨商幫忙運。

這也是中油要增建自有LNG船需要評估之處，中油說，除非FOB合約比例提升，否則自建船成本高，得評估是不是划算，不能貿然去做。