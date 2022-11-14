一名女網友在論壇發文分享，阿公在前幾年過世，阿嬤沮喪了許久，終於在近期交了新的男朋友，不過男方已有家庭，讓女網友十分傻眼，瘋狂勸退阿嬤不要破壞別人家庭，但阿嬤卻完全聽不進去，讓女網友無奈感慨「真的是什麼年紀都有戀愛腦欸！」，文章曝光後引發熱議。

一名女網友在論壇「Dcard」發文表示，前幾年阿公過世，當時阿嬤心情很低落，原PO時常勸阿嬤可以再找新的伴侶，阿嬤一開始不願意，2年後可能想通了，「有次我回家跟我說她交男朋友了，我不反對，反而很開心」。

怎料阿嬤接下來說她男友有家庭，原PO才驚覺原來阿嬤當了別人的小三，阿嬤甚至想說服她接受這件事，「我整個傻眼，一直勸阿嬤不要去破壞人家的家庭，可是她可能太久沒談戀愛，一整個就戀愛腦，聽不進去我講道理」。

原PO指出，近日阿嬤生病發燒，打電話給原PO希望她可以回去照顧自己，但她忙於事業及課業，反問阿嬤「妳男友呢？」，阿嬤沉默了一下說「他回山上了」，原來阿嬤的男友跟老婆在一起，不方便去陪她。

阿嬤在電話中不停說著「我好想他哦…10幾天沒見到了…」、「希望他明天會回來」，原PO不停規勸阿嬤快點分手，阿嬤卻說「可是我們在一起7個月了…我放不掉啦…」，原PO無奈表示「妳要站在人家立場想，你既然硬要當別人的小三，你就要接受他回家不能回妳訊息，也要接受他的重心不在妳身上，在他家庭身上，老話一句，不要破壞人家家庭」，但阿嬤依舊聽不進去。

對此，原PO無奈感慨「真的是？？什麼年紀都有戀愛腦欸！真的又好氣又好笑，搞得我都不知道要罵她，還是祝她幸福」。

文章曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「在一起七個月放不下好好笑，真的什麼年紀都有戀愛腦欸」、「雖然沒道德但看對話又感覺阿嬤有點可愛（戀愛少女）」、「呃，阿嬤走在時代尖端」、「你阿嬤男友的正宮也太可憐了吧，一把年紀了還被劈腿，對方的小孩、孫子知道自己阿公在外面搞外遇嗎？當小三不分年齡就是下去謝謝」、「到底哪裡可愛？？？？原來歲數大了當小三就可以有好的評價欸，刷新三觀了」。