「魔獸」霍華德突現身夜市玩彈珠台 狂吸5千網友朝聖嗨翻 21:302022/11/14 中天 李則緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前NBA超級球星「魔獸」霍華德加盟T1聯盟桃園永豐雲豹隊。(桃園永豐雲豹提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 NBA巨星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）今（14）日晚間出現在引起現場民眾一陣瘋狂，魔獸展現超強親和力，坐下0距離的大玩彈珠台，享受台灣在地文化，並開IG直播，一度吸引5千多名網友觀看。 「魔獸」霍華德體驗台灣夜市文化，笑得非常高興。（圖／[email protected]） 在 Instagram 查看這則貼文 Dwight Howard（@dwighthoward）分享的貼文 「魔獸」首談來台打球感想 坦言遇到1困難 T1聯盟》「魔獸」正名「霍華德」現身 狂秀中文嗨翻現場 精彩賽事不漏接 將來銀行搶攻世足商機 #魔獸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「魔獸」露馬腳覓代言機會 04:102022/11/12 時尚消費 T1聯盟》魔獸睽違4年再披熟悉戰袍 霸氣高喊「12號回來了」 14:492022/11/12 體育 3千坪萌獸樂園明年開幕 王宥忻購6位數名牌配件犒賞自己 17:352022/11/13 娛樂 超兇正妹合影魔獸被酸爆 本尊被神出親自回應了 19:172022/11/12 娛樂 魔獸園力豹發 中文正名霍華德 04:102022/11/13 運動天地 T1聯盟》霍華德嘗試台灣夜市美食 對珍奶喊「我愛你」 14:322022/11/12 體育 最美星二代贈書法擄獲魔獸 曬「成果合照」網驚艷：台灣之光 16:202022/11/14 娛樂 魔獸首戰場館擺爛 館長痛批政客還索票 17:302022/11/12 政治 T1聯盟》魔獸拍宣傳照 燦爛笑容搭配手臂肌肉有夠帥 16:272022/11/13 體育 T1聯盟》魔獸首秀球場遭館長怒批「老舊又漏水」 桃園雲豹發聲明回應 12:392022/11/12 體育 T1聯盟》針對館長批評場館老舊又漏水 國體大也回應了 15:192022/11/12 體育 T1聯盟》「魔獸」來台恐爆連鎖效應 陸媒：林書豪、矮湯緊跟在後 11:592022/11/12 體育 T1聯盟》魔獸新「家」在這裡！雲豹感謝國立體大全力支持 12:172022/11/12 體育 魔獸練球超積極 抵台隔天就團練 04:102022/11/12 運動天地 沒魔獸不行 雲豹輸獵鷹吞首敗 04:102022/11/14 運動天地 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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