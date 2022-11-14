NBA巨星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）今（14）日晚間出現在引起現場民眾一陣瘋狂，魔獸展現超強親和力，坐下0距離的大玩彈珠台，享受台灣在地文化，並開IG直播，一度吸引5千多名網友觀看。

「魔獸」霍華德體驗台灣夜市文化，笑得非常高興。（圖／IG@dwighthoward）
「魔獸」霍華德體驗台灣夜市文化，笑得非常高興。（圖／[email protected]

「魔獸」首談來台打球感想 坦言遇到1困難
T1聯盟》「魔獸」正名「霍華德」現身 狂秀中文嗨翻現場
精彩賽事不漏接 將來銀行搶攻世足商機
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