63歲資深女星王淑娟早年演出「花系列」中的悲情人物，被媒體封為「80年代的知名戲劇苦情女」，高超演技獲得許多粉絲喜愛，在事業如日中天時，王淑娟逐漸淡出演藝圈，她曾透露自己不婚不生，與圈外男友相伴22年，2015年她重回螢光幕前，喚醒不少人的回憶；近日同樣也是花系列女主角崔佩儀曬出與王淑娟相聚的照片，引來許多人懷念往日。

崔佩儀今（14）日發文：「1997年跟王淑娟姐姐一起拍中視9:30連續劇女人花，姐姐一直是一個很有溫度和智慧的女人，今天我們好姐妹聚餐，珍惜這份友誼，25年一眨眼的功夫」，舊照片中崔佩儀身穿桃紅色深V裙，頂著俏麗短髮笑容燦爛，王淑娟穿著圓點套裝溫婉可人，頗有大家閨秀的模樣，25年過去崔佩儀仍然留著短髮，外型變得貴氣很多，王淑娟則戴著細框眼鏡，依稀能看出過去的模樣。

照片曝光後許多粉絲留言：「歲月無聲無息~徒留智慧增長」、「哇！好久不見、真的好喜歡二位、好懷念當時追劇的時光！」、「花系列:令人感動」、「二位女神相聚歡」、「很難得的友情，尤其是能維持10年以上都是彼此的福氣」、「好喜歡你們，知道九點半的花系列的已經是五六年級生啦～」、「淑娟姐一樣沒有變，一樣那麼年輕」。

聚會後王淑娟也曬出過去劇照和兩人合照，並寫道「1997年《女人花》裡的兩個新娘子，25年之後，依然可以坐在一起談天說地話家常，真是我們的福氣啊，我們惜福更惜緣，祝福大家都能福慧增長，平安健康！」，好情誼令不少人欣羨。