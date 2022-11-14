台北傳統三大廟會慶典艋舺青山祭，昨天起一連三天熱鬧登場，台北市長柯文哲今晚也特別理髮，頂著年輕新髮型，參與在西門町廣場的接駕及百米衝轎儀式。柯文哲致詞表示，「這幾年因為疫情關係沒辦法舉辦的很盛大，因此今年擴大舉辦，祈求疫情早日消散。」

青山王祭是萬華重要宗教盛事，許多年輕人及信徒參與活動，為了將廟會、及陣頭文化推廣國際，並發揚北市民俗無形文化資產，北市府今年同樣舉辦「2022青山王祭」系列活動，特別限量準備500份的「廣結善緣艋舺靈安尊王」芭蕉扇，提供事先完成線上報名並抽中之踩街民眾於現場報到時領取，完成踩街體驗後再贈送紀念福袋乙只。

晚上6點在真善美廣場則由文化局策畫「偶藝風華大匯演」晚會節目，邀請到著名錦飛鳳傀儡戲劇團、東華皮影戲團、陳錫煌傳統掌中劇團，吸引路過遊客駐足。

晚間八時許，晚靈安尊王行經西門町地區，由柯文哲迎接尊王神轎與衝轎儀式，柯文哲頂著新髮型參與盛會，並成功衝轎百米，圍觀民眾多達千名，也藉此發揚及保存艋舺地區獨特傳統民俗廟會活動，展現專屬宮廟慶典形象。