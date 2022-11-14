前往參觀的民眾可透過智慧型手機進行智能導覽，將展覽動線延伸至整座漁港，讓新湖漁港成為一所充滿漁業文化的學校(于家麒攝)

「金門海島學校」特展以海洋文化及環境教育為主題，現場也提供一些標本讓民眾深入了解海洋保育的重要性(于家麒攝)

「金門海島學校」特展規劃了「討海日常必修課」、「我的海島時光」、「海島保育所」及「海島美感圖書室」四大展區(于家麒攝)

「海島美感圖書室」提供舒適的空間供民眾閱讀使用(于家麒攝)

由金門縣政府主辦、海洋委員會指導、金門區漁會執行的「金門海島學校」特展，今(14)日新湖漁港金門漁業文化館盛大舉行開展記者會。這次的展覽，前往參觀的民眾可透過智慧型手機進行智能導覽，將展覽動線延伸至整座漁港，讓新湖漁港成為一所充滿漁業文化的學校。

金門區漁會表示，「金門海島學校」特展以海洋文化及環境教育為主題，介紹金門地區傳統漁業的特色和島上海洋生態的多樣性，突破刻板印象以展館內靜態與多媒體的展示方式，透過智慧型手機依照導覽指示，民眾可更身歷其境，感受不同的觀展體驗。

「金門海島學校」特展規劃了「討海日常必修課」、「我的海島時光」、「海島保育所」及「海島美感圖書室」四大展區。介紹金門在地漁業特色與文化，透過漁業職人的訪談與調查，了解先民靠海維生的智慧及專業經驗，同時剖析金門的地貌環境，帶著參訪民眾認識這片土地上豐富多元的生態，檢視經由產官學各界共同努力，所復育的金門海洋環境與生態紀錄。

縣長楊鎮浯表示，新湖漁港將逐步提升為兼備傳統漁業、觀光娛樂、教育傳承且富含金門特色的多功能漁港，為在地居民及觀光旅客，提供一個完整場域深度認識金門海洋文化，進一步向外串連金門周圍海洋文化相關景點。

展覽的動線規劃，從金門漁業文化館的室內，衍伸到整座漁港，民眾只需要拿起智慧型手機，透過AI-Trip智能導覽的解說，提供更深入且有趣的內容，走出室外循著6處特製看板的介紹，藉由圖示的說明，能夠簡易的了解港區過去的歷史特色及生態。

金門區漁會指出，此次展覽除了透過金門漁業歷史的介紹讓認識在地深厚的海洋文化，更聚焦金門海洋生態永續教育以及產、官、學各單位在地長期所推動的綠色海洋永續行動，讓觀展的民眾更深度認識金門海洋文化底蘊，近而響應綠色永續為海洋盡一份心力。

另外，以金門漁業文化館為核心更延伸新湖漁港週遭特色漁村產業地景，參觀民眾可透過智能導覽系統的闖關，獲得限量好禮。展覽開放時間採預約制，歡迎有興趣的民眾可致電金門區漁會（082）333-626分機 221 洽詢。