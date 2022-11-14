大陸互聯網巨頭阿里巴巴趁大陸人工智慧企業商湯港股股價反彈之際，大舉減持商湯股份。據香港聯交所股權披露，阿里巴巴於8日以均價港幣（下同）1.819元減持8,000萬股商湯，共套現1.46億元，持股比例由7.02％降至6.78％。

綜合港媒報導，阿里巴巴仍持有22.71億股商湯，較6月底所披露24.11億股，減少1.4億股，意咪著商湯在這期間陸續拋售出脫。

商湯上市前，阿里巴巴即參與融資，每股成本價只有約0.074美元（折合約港幣0.576元），意味阿里今次以每股1.819元賣出，仍可獲利2.16倍。

去年底，商湯即使被美國列入黑名單的情況下，仍堅持在港上市。以上市價3.85元計算，股價至今已累跌55％，市值亦由1,000億元大跌至僅586.26億元。

商湯14日收報1.75元，升2.9％。阿里巴巴港股收報71.05元，微升0.3％。