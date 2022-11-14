瑞士藥廠羅氏（Roche）14日表示其研發治療阿茲海默症的候選藥gantenerumab，未能在兩階段臨床測試中展示出明顯減緩失智過程，讓對手美國百健（Biogen）和日本衛材（Eisai）共同合作藥物明顯處領先地位。

羅氏盤中大跌3.8％報313.3瑞士法郎創七周新低。百健股價在美股盤前大漲近4％報300.86美元。衛材下跌1.2％收8,288日圓，尚未反應此利多。

羅氏表示在Graduate 1和2兩項藥物試驗裡，gantenerumab未達到顯示能保留早期患者的記憶、解決問題、定位和個人護理等能力。

羅氏曾進行二次同樣設計的研究，每次有約1,000名參與者，在逾二年時間裡由多位內科醫師進行審查和詢問。每次研究裡自願者被隨機分配服用gantenerumab或安慰劑。

雖然在羅氏自己安排的Graduate 1和2試驗裡，服用gantenerumab自願者能力出現降低現象，跟服用安慰劑相較分別減少8％和6％，但其表示這些結果沒有統計上的可靠性。

瑞士信貸研究團隊形容羅氏這次測試是「徹底」失敗。該團隊估計治療阿茲海默症藥最高年銷售金額，有20％機率達100億美元。

羅氏這次挫敗，也對被指定為下任執行長接班人史奈克（Thomas Schinecker）構成新考驗。因為尋求研發治療阿茲海默症藥之前，羅氏已被多項藥物研發失敗困擾。他明年3月將接替現任執行長施萬（Severin Schwan）。

相較下，其對手百健與衛材同共研發的阿茲海默症藥，9月臨床測試中有驚人成果。因為他們研發的候選藥lecanemab，讓自願測試的早期患者降低大腦損耗的比率，較服用安慰劑者減少27％。

這重建業界與研究人員對於針對β澱粉樣蛋白（Beta-amyloid）來治療阿茲海默症的信心。