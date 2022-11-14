九合一選舉逼近民調封關階段，綠營針對落後縣市紛紛拋出策略性民調提升士氣。前立委孫大千今(14日)在《鄭亦真辣晚報》指出，綠媒的策略性民調意味著選前不可能再操作棄保，決定挺民進黨台北市長候選人陳時中這條路走到黑。此外，台灣民意基金會納入30％的手機民調，更明確地反映出20歲到40歲選民的動向，而國民黨台北市長候選人蔣萬安還是在領先態勢，去除掉這兩項變數，蔣應該可以拿下台北市長的位子。

孫大千表示，封關之前所公布的這些民調，有很多都是策略性的民調，經過這麼多次的選舉，台灣民眾看民調也僅只是參考，對於一些數字特別奇怪的民調，大家還是會有一些質疑。最近所公布的民調，排除掉有可能是策略性民調的，或數字實在怪得離譜的，看一些比較公正客觀單位所公布的民調，至少可以確立一件事情，就是國民黨的蔣萬安現在維持在一個穩定領先的狀態，領先的幅度有多少？每一家民調有不同數據。

「這個幅度我們希望拉大，維持一個絕對領先的優勢，以防在最後10幾天有各式各樣的變數出現。」孫大千說，如果看到三立跟自由時報的民調，可以看出一件事情，就是民進黨打算一條路走到黑了，力挺陳時中到底，他們不會去做任何棄保的操作了。也就是說，如果他們想操作棄保，不會公布這樣的民調，公布這樣的民調就是鞏固深綠基本盤，深綠基本盤的票會牢牢地黏著在陳時中的身上，蔣萬安可以說穩操勝券了。

孫大千指出，這樣一來民進黨的公職沒有人可以站出來說，我們在台北市要操作其它的模式了，這樣蔣萬安選戰中的一個變數就可以拿掉了。第二個變數，現在所看到的數據，大部分是傳統的市話民調，傳統市話民調能不能調查到年輕世代跟中間選民？因為現在很多家庭連電話都不裝了，家裡有電話的可能也不會接，就20歲到40歲的選民，大部分平常都是黏著在手機上，會接電話的都是傳統的藍綠基本盤的選民。

「如果20歲到40歲沒辦法明顯地在民調反映出他們的動向，會是第二個變數。」孫大千強調，最近看到台灣民意基金會的民調，它把30％的手機民調放進來，這個成本的確很高，而這份民調蔣萬安還是在領先態勢。如果選前擔憂的這些變數沒有出現，民進黨沒有再採取其它的奧步，或者選前用其它惡劣的抹黑攻擊手段的話，蔣萬安應該可以拿下台北市長的位子。