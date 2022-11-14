九合一選舉近在咫尺，高雄市長陳其邁拚高雄市長連任，今（14）日上午帶著民進黨的新人啟動車隊掃街行程，要拉抬非現任議員選情。同時陳其邁也在臉書上喊話「車隊掃街正式起跑！為這座偉大的城市，共同努力，讓我們的故鄉高雄會更好！」引發討論。

陳其邁在臉書上表示「車隊掃街正式起跑！」他坦言，「這兩年，我們兩年拚四年，全力以赴。在決定高雄未來關鍵的時刻，讓我們一起團結在一起。為這座偉大的城市，共同努力，讓我們的故鄉高雄會更好！」，而在高雄大岡山之後，下午陳其邁來到美濃、大樹，更喊出「兩年拚四年，進步看得見，再拚4年，高雄起飛！」

最後晚上陳其邁也來到了楠梓、左營、三民，陳其邁也坦言「城市的發展，是一棒接一棒。這兩年謝謝有大家的團結努力，四年後的高雄願景，已經看見。接下來也會持續把握時間，往前衝！更謙虛地向市民朋友學習」，而接連幾篇的車隊掃街貼文，下方都有許多網友加油打氣，紛紛表示「選對一個市長，可以改變一座城市！」、「兩年拚四年的高人氣的其邁市長，加油」、「市長政見完整且扎實，真正要帶領高雄市起飛的超級好市長！」。