民進黨台北市長候選人陳時中的競選活動今天（14日）來到南港玉成公園，陳時中說，能夠把衛福部長的位置交棒給薛瑞元，令他非常得意、非常驕傲；民進黨內湖南港區的立法委員高嘉瑜則表示，若是陳時中當選，就獻唱「三天三夜」給支持者聽。

高嘉瑜說，南港是中央最關心的地方，這次中央投入了16億打通南港研究院路到忠孝東路的隧道，讓居民未來能夠直接通過，還有全國第一個住宿型公辦公營長照機構也在南港，未來南港產專區、危老都更改建也需要中央一起努力。

高嘉瑜表示，5鐵共構都在南港，未來國家先進園區、國防部202兵工廠聯勤總部，很多重要國家設施也都在南港，中央與地方合作就是南港改變的開始。高嘉瑜提到，上次蔡英文總統選舉時，在南港區拿下54％的選票支持，希望這次陳時中能拿超過54％，議員都能當選。自行加碼若是陳時中當選，就獻唱「三天三夜」，開演唱會給支持者聽。

陳時中登上舞台時表示，這段時間的選舉分為三部曲，第一部曲是「摧毀戰」，敵營想要摧毀台灣的防疫成績，但到了辯論會之後，敵營發現選民的眼睛是雪亮的，摧毀戰無法成功；第二部曲則開始打「人格毀滅戰」，先是以看圖說故事，又以莫須有的罪名無端指控，說我與衛福部長薛瑞元到貓纜附近密會。

陳時中說，當初要卸任衛福部長一職時有立下指標，包括必須看到疫情中止的曙光、疫苗施打比率達標、給藥的流程是否順暢、居家照護是否妥善以及是否有堅強的團隊能繼續守住台灣。

日前薛瑞元槓上國民黨立委李德維，直呼「我不是一個可以任人欺負的公務員」。陳時中也對此言論贊同表示，這句話實在說得很好，以前很多時候公務人員為了和諧會讓步，但薛部長卻挺直腰桿表示，公務人員都是照理走、照法走。能夠把衛福部長的位置交棒給薛瑞元，令他非常得意、非常驕傲。