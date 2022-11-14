女星李毓芬長相漂亮又有才華，無論在歌唱或演戲都交出漂亮的成績單。已3年未公開露面的她，終於帶著新作品回歸，今（14日）更PO為雜誌拍攝的封面照，37歲的狀態好到不科學，震撼大批網友：「夭壽我女神也太美了吧！」

李毓芬2019年發行單曲《相信你Believe In You》、演出音樂愛情公路電影《絕世情歌》，就沒有再站在鎂光燈下，僅偶爾透過IG更新近況，但她最近突然無預警隱藏昔日所有的貼文，並上傳6張全黑圖，其中一則的貼文還寫下：「再見」，讓外界一頭霧水。

原來李毓芬沉澱3年，終於帶著全新音樂作品《再見公主》跟大家見面，今（14日）她在臉書粉專上傳宣傳美照，只見她身穿綠白色相間的飄逸長裙，在水底下被同色系的彩帶圍繞，宛如真正的人魚公主，李毓芬感性地寫道：「在水中，彷彿重返母胎，我要再次出生。」

接著，李毓芬公開25秒影片，正式宣告：「再見是祝福的意思，再見亦是再次相遇。各位，新的我回來了。」畫面中，李毓芬為拍攝唯美宣傳片，克服在水裡的恐懼，帶著妝髮沉入，透過璀璨燈光和動畫製作的襯托，她整個人閃閃發光，此時字幕寫道：「她如同人魚，被璀璨燈飾所吸引，Tia依然勇敢地追逐自己的夢想。」

稍早，李毓芬曝光為《VOGUE Hong Kong》拍攝的封面圖，照片中，她化著精緻的妝容，皮膚好到透出健康的光澤，幾乎找不到歲月的痕跡，身材也一樣纖細、窈窕，完全跟3年前一樣，網友看得超驚艷，紛紛留言：「這歲數，這狀態真太強了吧」、「Tia真的好神奇，身上看不到年齡，還覺得她甚至比以前還年輕活潑開朗的感覺」、「美哭」、「不知道從什麼時候開始，Tia表演時的表情越來越自然，有種發自內心的自信，而不是那種為了表演而演出的表情」。