九合一選舉倒數不到15天，各縣市長的候選人都積極準備中，尤其「六都」更是萬眾矚目。對此，文化大學廣告系主任鈕則勳今（14）日就斷言，上週藍綠兩黨都進行了大型造勢的活動，而他們都宣稱場子裡面都突破5萬人以上的參與，而在這樣的氣勢之下「綠營的氣勢已經起來了，藍軍不能再躺著選」，引發討論。

鈕則勳在臉書上表示，今年年底的選戰，國民黨有「大勝、平盤、輸」的三種結果，鈕則勳更接著分析，如果以大勝來講，國民黨台北市、桃園市，加上藍軍分裂的縣市，如苗栗縣、澎湖縣，全都拿下，那頭號功臣當然是黨主席朱立倫，所以2024就是黨主席出選。紐則勳認為，如果在這樣的情況下，「即便是侯友宜要跟朱立倫PK都力有未逮，而如果朱立倫代表國民黨競逐2024，首先就是要面對在野第一強將柯文哲，而在這個情況下，藍軍勢必分裂，而綠營賴清德出戰的話，面對分裂的在野，賴清德輕騎過關的可能性非常高」。

鈕則勳指出，而平盤則是，「國民黨台北市、桃園市拿一席、苗栗、澎湖拿一席」，而這樣的局面，黨主席朱立倫沒有功勞也有苦勞，所以他會持續穩坐黨主席，而去決定2024初選的遊戲規則，所以這樣的情況之下，順勢出戰2024的機會也很大。鈕則勳更說，「但因為是平盤，所以政治能量還是力有未逮，會離柯文哲越來越遠」。

最後第三種情況就是國民黨全輸，這樣的話就是慘敗收場，鈕則勳坦言，黨主席朱立倫就會下台負責，朱立倫的人馬勢必也無法競逐黨主席，而黨內一片混亂的情況下，很有可能侯友宜出來接任黨主席，而侯友宜順勢出線代表國民黨競逐2024是很有可能的，而「侯友宜的政治能量非常強，而對抗賴清德就會呈現PK態勢，這樣的結果可能是『鹿死誰手、猶未可知』」。