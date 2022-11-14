國民黨高雄市長候選人柯志恩（前左五）14日晚間到美濃區天后宮前開講，會後與民眾合影。（林瑞益攝）

國民黨高雄市長候選人柯志恩14日晚間到美濃區天后宮前舉辦廟口開講，她致詞表示，原本前主席江啟臣告訴她，美濃過去是最支持國民黨的，但在國民黨長期不執政之後，太多資源被拿走，美濃的19位里長都倒戈，她原本對此很憂心，但在看到滿場的民眾後，感覺大家都還在。

柯志恩白天就到六龜、甲仙、內門、旗山車掃，晚間來到美濃天后宮開講。由於主辦單位錯估民眾人數，現場起初只擺了250張椅子，後來追加了100多張椅子。現場一位難求，還有人到天后宮的主委辦公室借椅子。

柯志恩致詞說，美濃是秀才村，有全國最多的博士，她相信所有美濃的博士都是真的，她拿的博士也是真的。她教過1萬多個學生，很清楚教育能夠帶來改變，請民眾支持教育改革的她。

美濃盛產紙傘，柯志恩也提到，她在第一次出國留學時，帶著美濃紙傘出國，在獲得博士學位後，她把紙傘送給指導教授。指導教授把紙傘珍藏了起來，並逢人就推廣這紙傘來自台灣。柯志恩指出，這就是傳承。

柯志恩也批評高雄市的貧富差距問題，她說，高雄市長陳其邁提到3年來讓薪水上漲了8％。她問民眾的薪水有增加嗎？有過得比較富裕嗎？但房價卻漲了20至40％。如果把最富有的20％的與最貧窮20％相較，兩者的差距是7.68倍，是8年來最嚴重的；有錢的人存錢存愈多，沒錢的人愈來愈沒錢。

柯志恩說，高雄38個區域的人口流失嚴重，包含南高雄與大旗美地區。她質疑民進黨，如果民進黨執政得很好的話，為什麼孩子都到其他地方去。

對於11月26日選舉日逼近，柯志恩表示，在未來的黃金周，民進黨將在大旗美地區辦一場黃金周的大造勢，屆時可以看到一車又一車的民眾動員而來，到人口流失最多的地方，這難道不諷刺嗎？請問民眾希望看到的是動員的人，或一車車返鄉的孩子呢？

柯志恩也呼籲美濃鄉親，拿出硬頸精神，支持國民黨。「你可以不討厭陳其邁，但要相信柯志恩。」她也請民眾支持國民黨提名的市議員候選人林義迪、林榮昊與葛姵瑩。