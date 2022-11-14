不少人希望性生活美滿，但部分男性只要戴上保險套，就再也硬不起來。泌尿科醫師程威銘指出，有3個原因造成「一戴套就軟屌」，像是挑錯保險套、焦慮感以及性功能障礙，都會影響勃起硬度。

台北市聯醫忠孝院區泌尿科醫師程威銘在個人YouTube頻道《程威銘醫師Dr. DKK》表示，曾有研究找來18～24歲男性受測，結果100人中就有14位一戴套就軟掉，另外16位在進行到一半時軟掉，高達30%男生是兩種狀況都有。

程威銘表示，造成戴套就軟掉的原因有三，一是沒有選擇適合的保險套，像是材質、厚薄、大小不同，讓配戴時產生不適感、沒感覺；二是焦慮感存在，在前戲時可能雄赳赳，但一拿保險套時聯想到可能會懷孕、得性病的焦慮感，影響性致後就軟趴趴了；三是性功能障礙問題，可能因為輕微性功能障礙，戴上套子後也可能軟掉。

程威銘提醒，平時就要練習戴套，不管是實戰還是自慰時，都要戴上使用，習慣保險套的感覺。另外戴套時機也很重要，「全硬再戴上」最佳，半硬不軟狀態就心急戴上，可能因為壓迫而軟掉。若是保險套潤滑不足造成不適，可以考慮使用水性潤滑劑。

如果上述調整後無法克服勃起問題，代表本身可能有輕微性功能障礙，建議民眾及早就醫診斷、治療。