國泰金控與證交所攜手舉辦「2022國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，國泰金承諾，用金融力量助攻淨零轉型 ；國泰金控總經理李長庚接受媒體聯訪時表示，資產證券化對台灣太陽能、離岸風電發展有幫助，可惜沒有相關法源，現在還行不通，呼籲台灣針對金融資產證券化修法，淨零碳排的轉型中，全民也能參與離岸風電的投資。

為幫助客戶解決綠電需求，國泰人壽為首批參與經濟部標準檢驗局「綠色租賃方案」的企業，由房東與售電業簽訂合約，再與承租戶協商綠電分配比例，從公司治理到業務面向都融入ESG理念，逐步實現永續目標。

目前金融資產證券化修法難度極高，李長庚指出，既然再生能源是政府重要政策，應集思廣益，儘速修法，將股權納入、成為證券化的標的，一方面讓全民有機會參與投資離岸風電，二方面也有助於推動國家重大能源政策；離岸風電正積極興建，外資完成階段性開發後想退出，李長庚認為，這個時間點是發展證券化很好的時機。

李長庚引述國發會主委龔明鑫在論壇上的發言，一座離岸風電經常是新台幣1千億元以上投資，因此，李長庚認為，大眾很難投資這麼大筆的金額，若考慮把其中3成、4成股權證券化，全民就可以投資了。

李長庚認為，能源專案是證券化很好的題材，關鍵在於台灣有躉售購電機制，合約一簽就是20年，現金流穩定，又有足夠獲利來源，證券化很容易成功，現在就卡在法源，只要修法通過，大眾投資這類商品受傷機會也會小一點。