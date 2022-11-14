中共國家主席習近平在印度尼西峇厘島同美國總統拜登舉行會晤時指出，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。「總統先生多次講過不支持台獨，希望美方將總統先生的承諾落到實處。」

國際上多數分析人士都認為，中美此次高峰會談主要的目的，是為不斷升高的台海緊張情勢設立避免軍事衝突的防護欄，因此習近平與拜登在對台政策上的表述方式也特別受到國際上的注意。

據《央視》播出會談的現場畫面顯示，習近平在與拜登會談中系統闡述了台灣問題由來以及中方原則立場。習近強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。解決台灣問題是中國人自己的事，是中國的內政。維護祖國統一和領土完整，是中國人民和中華民族的共同心願。任何人想把台灣從中國分裂出去，都違背中國的民族大義，中國人民都絕不會答應！

習近平對拜登說：「總統先生多次講過不支持台獨，希望美方將總統先生的承諾落到實處。」（圖／美聯社）

習近平說，我們希望看到並始終致力於保持台海的和平穩定，但台獨同台海和平穩定水火不容。希望美方言行一致，恪守一個中國政策和中美3個聯合公報。

習近平還對拜登說，「總統先生多次講過不支持台獨，無意將台灣作為謀求對華競爭優勢或遏制中國的工具。希望美方將總統先生的承諾落到實處。」

習近平指出，所謂「民主對抗威權」不是當今世界的特點，更不符合時代發展的潮流。美國搞的是資本主義，中國搞的是社會主義，雙方走的是不同的路。這種不同不是今天才有的，今後還會繼續存在。中美相處很重要一條就是承認這種不同，尊重這種不同，而不是強求一律，試圖去改變甚至顛覆對方的制度。

拜登表示，美方致力於保持兩國元首以及政府各層級溝通渠道暢通，就雙方存在分歧的問題開展坦誠對話，這對美中兩國和兩國人民至關重要，對整個世界也十分重要。

拜登重申，一個穩定和發展的中國符合美國和世界的利益。美國尊重中國的體制，不尋求改變中國體制，不尋求新冷戰，不尋求通過強化盟友關係反對中國。不支持台灣獨立，也不支持「兩個中國」、「一中一台」，無意同中國發生衝突。美方也無意尋求同中國脫鉤，無意阻撓中國經濟發展，也無意圍堵中國。

拜登表示，美中關係如何發展，對未來世界走向至關重要。美中雙方有共同責任向世界展示，美中能夠管控分歧，避免和防止由於誤解誤判或激烈競爭演變成對抗甚至衝突。美國政府奉行一個中國政策，不尋求利用台灣問題作為工具遏制中國，希望看到台海和平穩定。