許多民眾都會趁著雙11購物節大打折時清空購物車。一位人妻分享，在雙11前夕，老公心血來潮邀她一起上山看夜景，原本她還以為老公一直不回家，是準備當晚做壞壞的事情培養情緒，沒想到對方回家後卻直接睡死。直到隔天起床，她才發現一切都是老公的套路，「我錯過搶購時機了」，貼文一出讓許多人笑翻。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，購物節前一晚，老公突然邀她到南崁山上看夜景，山上咖啡廳燈光美、氣氛佳、音樂悠揚，唯一缺點是沒有網路，連咖啡廳也沒有WIFI，老公卻只要她好好享受美景，還遲遲不肯下山，讓她心裡癢癢的，以為老公是為了晚上做壞壞的事情，才會如此浪漫。

當晚老公一直待到直打哈欠才肯離開，雖然原PO心想已經沒體力壞壞了，但還是忍不住期待後續發展。結果到家後老公真的只是蓋棉被純睡覺，她則因為心情好，不疑有他的一起睡去。沒想到隔天起床，原PO才驚覺「我錯過搶購時機了」。

對此，許多人紛紛回應，「套路，一切都是套路」、「省下雙11搶購的錢了哈哈哈哈」、「高手高手高高手！原來阻止老婆亂買的方法是這樣⋯」、「真是高招，沒關係，等百貨公司周年慶一次買到手軟」。不過原PO笑說，雖然雙11沒買東西，「沒關係還有1212」，預告老公荷包下個月還是得大失血。