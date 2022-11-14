國民黨高雄市長候選人柯志恩今（14）日與立委江啟臣在大旗美地區車隊掃街拜票， 不料閒聊內容透過臉書直播放送，江提到「這裡（美濃)以前都藍的！」，柯也直言「都是藍的⋯現在也都不行了，20年沒有執政，都去了了！」此話一出引發綠營及側翼大做文章，柯志恩稍早回應，大旗美地區選情確實較不明朗且不若以往穩固，但希望讓鄉親看到她的努力與誠意。

江啟臣提到，「這裡(美濃)以前都藍的！」柯志恩無奈表示，「真的是，這是以前最藍的地方，現在這樣」，江啟臣也直回，「以前這客家都是藍的啊！」柯志恩則說「都是藍的，現在你看這樣，原住民也都是藍的，現在也都不行了，20年沒有執政，都去了了！」

綠營高市議員候選人蘇致榮狠酸，這是代表國民黨對高雄長期不重視，才會導致這樣的結果，只能說「難道還要怪誰呢？」真的「去了了」的不是高雄鄉親不挺，是國民黨對於高雄的忽視讓鄉親們失望才真的是「去了了」。

對此，柯志恩競選辦公室回應，高雄在民進黨長期執政之下，此次大旗美地區選情確實較不明朗且不若以往穩固，尤其綠營號稱美濃里長全部「挺邁」，企圖營造團結表象。

柯志恩也坦言，的確有感受到壓力，因此她在過去這段時間不斷透過密集的掃街、加開廟口開講場次，希望能夠讓鄉親看到柯志恩的努力與誠意。

柯辦提到，今晚廟口開講，美濃天后宮廣場湧入大批民眾，柯志恩心中的大石也稍稍放下。然而，柯志恩也強調單一活動成功，絕對不代表整體選情樂觀，所以仍不可鬆懈，希望鄉親選舉最後階段，能為柯志恩「拉票、催票、固票」。