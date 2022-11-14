國民黨高雄市長柯志恩14日晚間在大旗美地區車掃時，脫口「藍的現在都去了了」，引發熱議，民進黨高市議員候選人蘇致榮表示，代表國民黨對高雄長期不重視，才會導致這樣的結果，只能說「這要怪誰呢？」。對此，柯志恩回應，民進黨長期執政下，此次大旗美地區選情確實較不明朗。

蘇致榮指出，柯志恩晚間與國民黨立委江啟臣在大旗美地區進行車隊掃街拜票時，2人談起選情，江啟臣提到「客家以前都是藍的啊！」柯志恩則附和「都是藍的，現在你看這樣啦！原住民也都是藍的，現在也都去了了。」

蘇致榮認為，柯志恩覺得為何會「去了了」就是因為國民黨永遠不重視高雄、不深根高雄，真的「去了了」的不是高雄鄉親不挺，而是國民黨對於高雄的忽視讓鄉親們失望才真的是「去了了」。

蘇致榮強調，過去高雄鄉親不是沒給過國民黨機會，但像馬政府執政時期長期對高雄漠視，不只什麼都叫高雄「自己想辦法」之外，高雄鄉親在2018年的選舉也讓韓國瑜在高雄執政，結果就是「馬上烙跑去選總統」。

蘇致榮指出，會有今天這樣的場景，國民黨真的怨不得人，他呼籲，不只是市長要支持高雄市長陳其邁再拼4年，議員也要讓民進黨人選當選，才能夠讓市政順暢。

對此，柯志恩競總回應，高雄在民進黨長期執政，且綠營號稱美濃里長全部「挺邁」，企圖營造團結表象，此次大旗美地區選情確實較不明朗且不若以往穩固，柯陣營的確有感受到壓力，因此，過去這段時間不斷透過密集的掃街、加開廟口開講場次，希望能夠讓鄉親看到柯志恩的努力與誠意。