湖小體操隊以往都著重在競技體操的訓練與比賽，今年首度跨足彈翻床體操，初試啼聲即摘下雙金，表現優異(圖／金湖國小提供)

一年級一般組吳宥慧(左)榮獲第一名、蔡亦涵(右)則榮獲第四名(圖／金湖國小提供)

首次在臺中體育大學舉辦的2022全國彈翻床體操錦標賽，有來自國內各地近700位體操好手踴躍參賽，金門縣金湖國小體操隊也由教練黃現與葉品嶸帶隊出征。由於湖小體操隊以往都著重在競技體操的訓練與比賽，今年首度跨足彈翻床體操，初試啼聲即摘下雙金，表現優異。

金湖國小積極推廣體操運動並向下扎根，彈翻床的訓練協助提升體操空翻及空間感，彈翻床技術與體操相近，金湖國小體操小將初次參加全國彈翻床錦標賽表現優異，小將徐苡喬榮獲三年級女生公開組第一名，吳宥慧榮獲一年級女生一般組第一名，消息傳來師生同感振奮與喜悅。

教練黃現表示，女子體操分爲「競技體操」、「韻律體操」和「彈翻床體操」三大區塊，湖小女子體操隊過往均集中心力於競技體操，今年首度跨足彈翻床體操錦標賽，即有優異的好表現，令人刮目相看。

幼兒園組參賽隊員林羿彣、張可洋、高昀樂全隊最小年僅五歲，林羿彣率先在幼兒園組獲得第五名佳績。一年級組一般組參賽隊員蔡亦涵榮獲第四名，吳宥慧表現優異榮獲第一名。三年級隊員吳敏瑄、李妘謙、林欣慧、徐苡喬、楊珈芸參賽公開組，楊珈芸獲得第六名，李妘謙榮獲第七名，徐苡喬表現獲得好評，榮獲第一名殊榮。五年級公開組林沂潔榮獲第三名佳績。高中公開組洪翊甄選手雖帶傷上陣亦獲得第七名。

校長陳為信表示，感謝縣府教育處長年來對於體操選手培訓全力的支持與協助，湖小家長會林嘉森會長於行前特地前來關懷選手，致贈程儀，給予滿滿的祝福與鼓勵。學校體操教練黃現、楊鈺婷、葉品嶸終年辛勤指導，學務處陳正字主任率領同仁行政支援、選手家長們長期陪伴與支持，其中一年級參賽隊員蔡亦涵的媽媽許秋萍特地請假自費隨團赴台，全程協助照顧選手，都是體操運動扎根與茁壯的重要基石。