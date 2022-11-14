民進黨新北市長候選人林佳龍今晚出席「新店後援會成立大會」，立委沈發惠、前立委陳朝龍、民進黨新北市黨部主委何博文、林佳龍競辦發言人李坤城、資深議員陳永福、議員候選人陳乃瑜一一上台，還有青商會、同濟會、雲林同鄉會等社團代表到場相挺，並送上包子、粽子祝福林佳龍當選，現場湧入超過2千名鄉親，突破民進黨在新店辦活動的最高人數紀錄。林佳龍說，希望陳永福、陳乃瑜能兩席全上，拜託大家用力拉票。

林佳龍表次，陳永福是在地的7連任議員，請大家全力支持，而這次民進黨也提名非常關心教育、在當記者時做了很多深度報導的陳乃瑜，盼能拓展票源，希望兩席全上、市長過關，拜託大家用力幫忙拉票。他說，民進黨在新店史上最高得票率，是2020年蔡英文總統拿到的44.08％，他要拚破1百萬票，「若能在這裡開出和總統一樣的得票率，兩席議員就一定都能當選」。

林佳龍提到，選舉要得到社會的支持、要有社會力站出來，因此今天在新店成立後援會很重要，除了競選總部，也要號召更多社會團體加入新北大翻新的團隊，今天包括後援會會長謝金釵、龍友會總會長蔡世寅、在地青商會、他過去參加的同濟會、雲林同鄉會、林氏宗親會等多個社團代表都到場。

林佳龍提及，雲林人這次在母縣地方系統台放他的廣告，號召「子彈從雲林打到新北市」，整個都動起來支持，讓他真的很感動，「社團不一定分黨派，但是他們會挺真正為社會做事的人才」。

林佳龍也說，上午的政見發表會雖沒有真正的辯論，但一看就知道選擇很清楚，侯友宜怎麼說就是「好好做事」，這次在選舉公報上寫「安居樂業」，但他質疑「哪裡有安居樂業」？他強調，選他會做滿四年，但選侯友宜半年就落跑，所以侯友宜政見會都不回答，連提問人的問題都閃躲，答非所問、不知所云。

林佳龍認為，侯這次喊要贏40萬票就是為了選總統，新北市民已經給侯友宜三屆、12年時間，做久沒功勞也有苦勞，但後繼無力、彈性疲乏，而自己在交通部長任內就已經在協助新北解決交通問題，他有首都圈大格局的願景規畫，呼籲新北市民年底讓他接棒翻新。