光學新兵專業光學鏡片模具及金屬零組件廠伯特光（6859）上櫃掛牌在即，掛牌日暫定在11月28日，為配合上櫃前公開承銷作業，對外競價拍賣2,182張，底價訂在85元，競標價今天開出，各得標單價格及其數量加權平均價格為每股103.33元，高於最低承銷價格的1.2倍，公開申購承銷價格就此拍板，敲定以每股102元發行。

伯特光掛牌在即，最新的承銷價今日出爐，每股訂在102元，儘管伯特光近期股價表現相對弱勢，14日興櫃報價又再跌7.66％，以123元作收，惟相較於承銷價102元，仍存在逾二成的價差。

伯特光專攻模具和金屬零組件，終端產品有63％為智慧型手機，相機佔21％，筆電和VR／AR各佔6％，其他包括車用鏡頭、醫療、監控設備等。

伯特光日前公布第三季財報，第三季營收2.83億元，雖僅較去年同期的2.69億元小幅成長，但因營業外收入大增，擴大獲利空間，伯特光不僅今年第三季單季EPS達2.31元，優於去年同期的EPS 1.75元，另累計前三季EPS 6.48元也優於去年同期的4.66元。