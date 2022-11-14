烏克蘭雖然收復刻松市(Kherson ,赫爾松)，但是第一晚的慶祝活動卻是在營火、手電筒、手機照明中舉行的，因為電力網路受損嚴重，全城斷電中。烏克蘭政府非常擔心即將到來的低溫，基輔人民一但全城斷電該如何渡過，已提出疏散計畫。英國適時提出電力援助計畫，將提出大約1000萬英鎊(3.6億新台幣)的巨額資金，協助烏克蘭電力網路的修復工作。
英國政府外交新聞稿稱，自 10 月以來，俄羅斯以飛彈、無人機襲擊烏克蘭的電力供應系統。造成烏克蘭超過40%能源基礎設施都遭到破壞，包括輸電線路、發電廠、變電所等等，導致上百萬人面臨斷電，或是輪流停電的情況。
英國先提供850 多台發電機，以及700 萬英鎊，為醫院等重要設施供應臨時電力；並為核電廠的安全和安保設備提供了 500 萬英鎊。此外，英國透過歐洲復興開發銀行(European Bank for Reconstruction)，為烏克蘭國營電力公司( Ukrenergo) 提供5000 萬美元(15億新台幣)的融資擔保，幫助烏克蘭的供電系統。
英國外交大臣(James Cleverly)與烏克蘭能源部長哈魯申科（Herman Halushchenko）以及歐盟能源共同體秘書處副主任德克•布施勒（Dirk Buschle）簽署協議，已將英國承諾的 1000 萬英鎊中的第一筆 500 萬英鎊，轉移烏克蘭能源支持基金中。
文章來源：UK funding to help repair Ukraine’s damaged energy systems and get power back to Ukrainian people
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