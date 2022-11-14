烏克蘭雖然收復刻松市(Kherson ,赫爾松)，但是第一晚的慶祝活動卻是在營火、手電筒、手機照明中舉行的，因為電力網路受損嚴重，全城斷電中。烏克蘭政府非常擔心即將到來的低溫，基輔人民一但全城斷電該如何渡過，已提出疏散計畫。英國適時提出電力援助計畫，將提出大約1000萬英鎊(3.6億新台幣)的巨額資金，協助烏克蘭電力網路的修復工作。

英國政府外交新聞稿稱，自 10 月以來，俄羅斯以飛彈、無人機襲擊烏克蘭的電力供應系統。造成烏克蘭超過40%能源基礎設施都遭到破壞，包括輸電線路、發電廠、變電所等等，導致上百萬人面臨斷電，或是輪流停電的情況。

英國先提供850 多台發電機，以及700 萬英鎊，為醫院等重要設施供應臨時電力；並為核電廠的安全和安保設備提供了 500 萬英鎊。此外，英國透過歐洲復興開發銀行(European Bank for Reconstruction)，為烏克蘭國營電力公司( Ukrenergo) 提供5000 萬美元(15億新台幣)的融資擔保，幫助烏克蘭的供電系統。

英國外交大臣(James Cleverly)與烏克蘭能源部長哈魯申科（Herman Halushchenko）以及歐盟能源共同體秘書處副主任德克•布施勒（Dirk Buschle）簽署協議，已將英國承諾的 1000 萬英鎊中的第一筆 500 萬英鎊，轉移烏克蘭能源支持基金中。