力求翻轉國境之南！國民黨屏東縣長候選人蘇清泉今(14日)在臉書發文表示，民主應該是由人民來做主，但現在某黨的核心價值卻是是只有幾個人說了算，更可怕的是屏東竟然發生現任的首長直接指定接班人這種事，立下最大的錯誤示範，他疾呼屏東人不能再接受「某人」說了算！

「屏東人不能再接受「某人」說了算！（有影片為證）」蘇清泉說，民主的核心價值由人民來做主，現在的某黨是只有幾個人說了算，更可怕的是屏東竟然發生現任的首長直接「指定接班人」這種事！這是某黨的精神嗎？ 真的已經不止是一個人出來說：「不能由一個人說了算！」

蘇清泉指出，還記得今年4月初，某黨的初選，莊瑞雄、鍾佳濱二位立委在地方上努力打拚、長期耕耘，為鄉親爭取不少福利，最後卻在早有「指定接班人」的盤算下，硬生生地將二位候選人的資格提早說再見！原定3天的民調，竟然可以在1天內立即公布結果，不僅令同黨的許多人「錯愕」，也讓其他人傻眼，這是由上位者帶頭在民主價值的原則上，立下「最大的錯誤示範」的創舉！

「屏東的鄉親好朋友：藍綠顏色擺兩邊；民主是非擺中間！」蘇清泉強調，或許你有自己的黨派傾向，但是這次你可以投給2號蘇清泉；或許你沒有任何黨派傾向，你依然可以投2號蘇清泉。讓我們這次好好體現民主價值，投給2號蘇清泉，投給認真骨力做事、親切接地氣待人、有完善施政政策的蘇清泉，讓蘇清泉好好為我們做事，給他4年的機會，「我握過的每一雙手都這樣告訴我–屏東不能由一個人說了算！」

蘇清泉說，讓自己堅定地走到今天的是～鄉親好朋友殷切的期盼：他們希望農漁畜產業能有更大的外銷市場，他們想要過好日子，他們渴望屏東出頭天。「11月26日請投2號蘇清泉，拜託拜託！」