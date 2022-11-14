九合一選舉近在咫尺，各縣市長的候選人都正在努力地爭取民眾支持。今（14）日台中市長盧秀燕就在臉書上力挺蔣萬安，更直言「這次的選戰，我很心疼萬安。因為我們正在經歷一場最負面的選戰，但蔣萬安仍然堅持正向選風，堅持陽光力量」，引發討論。

盧秀燕在臉書上PO出一篇「合體『友燕萬』台灣『有願望』」的文章表示，「這次的選戰，我很心疼萬安。因為我們正在經歷一場最負面的選戰，但蔣萬安仍然堅持正向選風，堅持陽光力量」。盧秀燕坦言，「我看著蔣萬安長大，陽光力量是對萬安最好的形容，他有溫度、有同理心，會帶給台北活力與朝氣，這是我們期待的台北、期待的首都」。

盧秀燕指出，台中、新北有很多優質的城市發展經驗，而蔣萬安很認真，不但認真做功課，還特地到台中考察，盧秀燕也親自向蔣萬安介紹台中的「兒童運動中心」，蔣萬安決心要將台北打造成親子友善的幸福城市。盧秀燕也說「侯友宜、蔣萬安與秀燕連線，未來新北、台北、台中都能有更緊密的市政合作，三市共好，台灣會更好！」

最後盧秀燕也向民眾喊話，「選戰倒數12天，11月26日秀燕再次請託大家，支持萬安、支持友宜，支持秀燕，讓我們遠離黑暗，迎向陽光」。