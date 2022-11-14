歌手張韶涵在加拿大參加唱歌比賽奪得冠軍後回台發展，唱紅《遺失的美好》、《歐若拉》、《隱形的翅膀》等多首經典歌曲，也主演多部經典台劇《MVP情人》、《公主小妹》等，近年她把演藝重心轉往大陸，經常登上綜藝和歌唱節目；近日張韶涵在社群平台分享一則影片，助理買錯睫毛膠水，導致她拔不了假睫毛，甚至眼睛都腫了，痛苦直呼：「我到底招惹誰」。

影片中張韶涵一邊弄睫毛一邊抱怨：「這年頭找助理不簡單，這個助理想要害死你，是分分秒秒的事情」，被問到眼睛怎麼那麼紅，張韶涵無奈指向坐在後面的男助理，透露對方買了「嫁接睫毛膠水」，助理買的睫毛膠水號稱1秒速乾、牢固90天，男助理心虛回應：「因為我不塗睫毛，所以我對這個就不懂，我想說它就牢貼的比較粘，比如說走著走著就（不會）被風吹下來」，結果導致張韶涵想卸睫毛卸不掉，眼睛還紅腫了都沒有成功，中途還一度張不開眼睛。

張韶涵的助理買的睫毛膠水太牢固，導致她卸到眼睛腫都卸不掉。（圖／截取自張韶涵facebook）

張韶涵最後卸掉假睫毛忍不住哭了。（圖／截取自張韶涵facebook）

男助理甚至異想天開建議張韶涵可以在網路上教大家如何種睫毛，張韶涵傻眼回應：「我可以先在你身上試試好不好」，讓男助理嚇到閉嘴，她只好一邊敷著化妝棉一邊等，作勢放聲大哭：「我是招誰惹誰」，幸好之後到家請來專業人士處理才成功卸掉，影片曝光後好友吳青峰都留言：「哈哈這必須笑大聲點」，許多粉絲也誇讚張韶涵：「皮膚真的不是誇張好，根本燈泡」、「助理這個工作不簡單，老闆脾氣好好」。