ATP巡迴賽2022年賽季對西班牙網球名將納達爾（Rafael Nadal）來說，或許也是難忘的一季，他以21連勝開始今年球季，也在澳網、法網兩場四大賽摘冠，不過隨著腹部、腳部舊傷等考驗，加上第一個孩子出生的人生大事，讓納達爾球季尾聲在球場上的表現遇到低潮。

包括美網16強賽輸給美國提亞佛（Frances Tiafoe）、巴黎大師賽不敵另一位美國選手保羅（Tommy Paul），以及ATP年終賽小組賽第一場再敗給一位美國人弗里茨（Taylor Fritz），納達爾今年第一次苦吞3連敗，而這不過是他生涯第4次面臨3連敗低潮，上一次是13年前2009年。

此外，納達爾今年目前為止不過才吞下7場敗仗（因溫布頓4強賽前納達爾傷退，因此官方未算進敗場數），其中4敗都是美國球員送他的，同一年輸給美國球員複數次也是納達爾生涯少見的狀況，從2012年到2021年，每年賽季納達爾最多輸美國選手一次（首屆賴佛盃不算），而弗里茨更是繼賞給「蠻牛」本季首敗後，再次從這位西班牙悍將手中奪勝，是從2016年喬柯維奇（Novak Djokovic）、2017年費德勒（Roger Federer）及2020年提姆（Dominic Thiem）之後，一年內複數次打敗納達爾的男人。

對於和弗里茨這場年終賽小組賽首戰，納達爾表示：「原因之一是處理球的時間。網球和許多競技運動一樣，在於時間點的掌握，我比弗里茨少了時間來去做我想做的動作，我感覺一切都發生得太快了，當場上出現這樣的情況時，你會感到龐大壓力，就不夠時間去打出你想要的球。」

年終賽小組賽第2場納達爾要對上加拿大阿里亞辛（Felix Auger-Aliassime），因為阿里亞辛首場也吞敗，兩人如果想保有爭取晉級4強的機會，這會是非贏不可的一場，納達爾認為就像淘汰賽同樣重要，他希望自己能做好準備。