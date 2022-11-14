「年輕人們，出來投票，不要讓自己的聲音消失！」無黨籍台北市長候選人黃珊珊在年輕選民結構中佔優勢，她今(14日)在臉書發文指出，美國期中選舉民調與最後真實結果大相徑庭，傳統調查方式愈來愈難得知年輕選民的意向，以為年輕人投票率低的觀念高估了民調準確性。而最後事實證明，年輕人站出來用選票指出了他們想要的未來。黃珊珊對台北市年輕選民喊話：堅持選賢與能的價值，台北就會贏！

黃珊珊指出，甫結束的美國期中選舉，民調與最後真實結果大相徑庭，原因是傳統調查方式，愈來愈難得知年輕選民的意向，加上以為年輕人投票率低的觀念，更讓他們高估了民調準確性。而最後事實證明他們錯了，年輕人站出來用選票，指出了他們想要的未來。

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「年輕世代不讀不回，不代表漠不關心。」黃珊珊認為，今年選情如此平淡，正是因為口水與髒水佔據媒體版面，卻鮮有人告訴大家，城市該如何前進、國家該走向何方。還沒看到居住正義、成家立業的可能在哪裡，卻看到選前冒出的一個個大撒幣政策，受害的是準備接手還債的自己。

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黃珊珊喊話：年輕人們，如果你感到前所未有的焦慮，如果你期待的，是一個能完整告訴你，接下來你將前進到什麼樣的未來的候選人，請選擇黃珊珊。年輕人們，如果你也曾滿腔熱血，卻因一次次的失望，澆熄對公共事務的熱情。請翻開我的政策白皮書，我會用踏實的文字，向你展示我們將一同前進的未來，以及我希望你的孩子，生活在什麼樣的台北。

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「年輕人們，未來是你們的，如果你不站出來，藍綠將不會重視你們的聲音。」黃珊珊向年輕選民疾呼：如果不希望重回藍綠惡鬥，不希望台北再走回頭路。11/26日，請選擇最有料的市長，堅持選賢與能的價值，台北就會贏。11/26日，出來投票，選擇八號黃珊珊！